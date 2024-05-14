Manavgat'ta Narkotik Ekipleri Tarafından Yakalanan Motosiklet Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
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Manavgat'ta Narkotik Ekipleri Tarafından Yakalanan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Manavgat\'ta Narkotik Ekipleri Tarafından Yakalanan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Manavgat'ta motosikletle seyir halindeyken narkotik ekibini gören bir şahıs, trafiğin yoğunluğu nedeniyle kaçamayınca yakalandı. Şahsın ehliyetinin olmadığı ve daha önce işlediği bir suçtan dolayı yakalamasının bulunduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine toplamda 12 bin 978 TL para cezası uygulandı.

14.05.2024 10:25
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Manavgat'ta motosikletle seyir halindeyken narkotik ekibini görünce panikleyen şahıs, trafiğin yoğunluğu nedeniyle kaçamayınca yakayı ele verdi. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, işlediği bir suçtan dolayı yakalamasının bulunduğu belirlendi.

Olay, Manavgat Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde motosikletiyle ilerleyen bir şahıs o sırada bölgede bulunan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipleri görünce panikleyerek uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen ve paniklediğini fark eden Narkotik Büro Amirliği ekibi, ettikleri motosiklet sürücüsünü trafiğin yoğun olmasından yararlanarak durdurdu.

12 bin 978'er TL ceza kesildi

Ekipler tarafından yapılan üst aramasından şahsın üzerinde veya motosiklette uyuşturucu madde bulunmadığı tespit edilirken, ehliyetsiz olması nedeniyle bölgeye trafik ekibi istendi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Kemal Ö.'nün işlediği bir suçtan dolayı yakalamasının bulunduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsü Kemal Ö. ve motosiklet sahibine 12 bin 978'er TL para cezası uygulanırken, motosiklet sürücüsü ekipler tarafından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Narkotik Ekipleri Tarafından Yakalanan Motosiklet Sürücüsüne Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Narkotik Ekipleri Tarafından Yakalanan Motosiklet Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
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