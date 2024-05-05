Manavgat\'ta yapılan operasyonlarda 12 kişi tutuklandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Nisan ayında yapılan operasyonlarda, 16 ayrı olayın şüphelisi 12 kişi yakalandı, 8'i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca, 144 aranan kişi yakalandı ve 59'u tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Nisan ayında suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların faillerini tespit etmek için çalışmalar yürüttü.

Yapılan çalışmalar kapsamında, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "evden hırsızlık", "açıktan hırsızlık", "motosiklet hırsızlığı" ve "yağma" olayları olmak üzere 16 ayrı olayın şüphelileri yakalandı, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

6 adet tabanca, 2 adet kesici alet ve uyuşturucu ele geçirildi

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 144 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 59'u tutuklandı. Olaylarda; 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, 2 adet kesici alet, bir miktar uyuşturucu madde ve şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz ele geçirildi. - ANTALYA