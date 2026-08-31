Manavgat\'ta Orman Yangını ve Kaplumbağa Kurtarma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sarp ve dağlık arazide çıkan orman yangınının enerjisi havadan ve karadan devam eden müdahale sonucu düşürülürken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerden korunmak için kendini toprağa gömmeye çalışan bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarıldı.

Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında öğlen saatlerinde sarp ve dağlık arazide çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelin yanı sıra AFAD, Jandarma ve STK'lara bağlı ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmaları sırasında kendisini alevlerden korumak için toprağa gömmeye çalışan bir kaplumbağa dikkat çekti. Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma ekiplerince kaplumbağa kabuğuna dökülen su ile soğutulmaya çalışıldı.

Manavgat ilçesinde önceki gün çıkan arazi yangınında da yanmak üzere olan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından bulunmuş ve suyla yıkanıp soğutulduktan sonra güvenli alana bırakılmıştı.