Manavgat\'ta ot yangını korkuttu

Manavgat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Manavgat- Alanya D-400 kara yolu Ulualan mevkiinde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızla ilerleyen ve konteynerlerin bulunduğu bölgeyi tehdit eden yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA