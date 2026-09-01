Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye uçtu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bahçeye uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Berat K.'nın kullandığı 07 CFK 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin bahçe kenarında bulunan ağaç içerisinde asılı kalması sayesinde araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.