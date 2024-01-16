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Antalya'da otomobil bahçeye uçtu: Sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil bahçeye uçtu: Sürücü hafif yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bahçenin sahibi ise sürekli olarak araçların bahçeye uçtuğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Antalya\'da otomobil bahçeye uçtu: Sürücü hafif yaralandı
16.01.2024 - 11:32,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Sorgun Bulvarı'na seyir halindeki Cansu Özkulluk'un kullandığı 07 AVD 654 plakalı otomobil, mezarlığını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan araç sürücüsü kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Sürekli bahçeye araç uçuyor"

Otomobilin uçtuğu bahçenin sahibi Kadir Gürses bahçeye sık sık araçların uçtuğunu belirterek, "Burada viraja dikkatsiz giren araçlar doğrudan bizim bahçeye uçuyor. Ne yaptıysak biz çözüm bulamadık. Yetkililere sorunu defalarca iletmemize rağmen ne yazık ki önlem alınmıyor. Önlem almak için destek bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil bahçeye uçtu: Sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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