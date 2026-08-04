Manavgat'ta Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Manavgat\'ta Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı
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Manavgat'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, D-400 karayolu, Çakış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CMJ 677 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada, araç sürücüsü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin, aynı yönde seyir halinde olan bir diğer aracın hemen önünden ani bir hamleyle geçerek hızla yoldan çıktığı ve doğrudan dereye yuvarlandığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlaıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Manavgat, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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