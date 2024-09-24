Manavgat\'ta Otomobil Kazası: Yaralanan Yok

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, D-400 kara yolunda Antalya istikametine seyir halindeki İsmail Y.'nin kullandığı 07 ADU 239 plakalı otomobil, Evrenseki kavşağına geldiğinde Fatma B.'nin kullandığı 07 AGK 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şans eseri kimsenin burnunun kanamadığı kazanın ardından araçların yol ortasında kalması nedeniyle araçlar kaldırılıncaya kadar kavşakta trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - ANTALYA