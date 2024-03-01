Manavgat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Manavgat\'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

01.03.2024 10:48  Güncelleme: 10:51
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Köroğlu'nun kullandığı 07 LGR 97 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki İbrahim Köroğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manavgat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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