Manavgat\'ta Otomobil Takla Attı

Manavgat'ta virajı alamayan otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Çayyazı istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Raziye Z. U.'ın kullandığı 07 ASE 480 plakalı otomobil, Hafız Hoca Mezarlığını geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
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