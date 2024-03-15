Manavgat\'ta Otomobil Yangını: Araçta Büyük Hasar Oluştu

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Manavgat'tan Konya'ya gitmekte olan otomobilin motor bölümünden çıkan yangın sonucu araçta büyük hasar oluştu.

Manavgat- Alanya D-400 kara yolunda Manavgat istikametinden Konya istikametine seyir halindeki Memiş Tekin'in kullandığı 42 ZC 297 plakalı Ford marka otomobil, Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkisine geldiğinde bir anda motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Aracı kullanan Memiş Tekin ve araçta yolcu olarak bulunan eşi, dumanların çıkmaya başlamasıyla birlikte yolun sağına çektikleri otomobilden eşyalarını da alarak inerken, yoldan geçmekte olan araç sürücüleri yangın tüpleriyle, olay yerinin yakınında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları da sanayi tipi yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Yanan araç vatandaşlar tarafından söndürülürken aracın motor bölümünde büyük çapta hasar oluştu.

Yeniden yanmaya başladı

Yangının söndürülmesinden kısa süre sonra aracın ön kısmında yeniden alevler görülmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, yeniden yanmaya başlayan araca müdahalede bulunarak yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Aracının herhangi bir sorunu olmadığını belirten Memiş Tekin, hareket halindeyken motor kısmından dumanlar çıktığını ve araçtan inmelerinin ardından alevler çıkmaya başladığını dile getirdi. - ANTALYA