Manavgat'ta özel mekanizmalı motosiklet tespit edildi

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Manavgat'ta trafik ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerinde bir motosiklette özel olarak hazırlanmış ve plakanın kapanmasını sağlayan mekanizma tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son dönemlerde artan motosiklet kazaları nedeniyle Manavgat İlce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı. Özellikle motosikletlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirilmesi amacıyla ilçenin çeşitli noktalarında ekipler tarafından uygulama yapıldı. Antalya Caddesi eski Kaymakamlık önünde motosikletlere yönelik uygulama yapan ekiplerin plakası olmadığı için durdurduğu ve yolcu olarak bir kadının bulunduğu motosiklet sürücüsünün 15 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Özel mekanizma hazırlanmış

Trafik ekipleri, motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL, plaka takmamaktan 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygularken, motosikleti de bağlayarak yediemin otoparkına çektirdi. Uygulama sırasında yaya geçidinden geçen bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosikletin plakasında özel olarak hazırlanmış ve açılıp kapanabilen mekanizma olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne toplam 4.153 TL ceza uygulandı. - ANTALYA