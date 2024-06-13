Manavgat'ta özel mekanizmalı motosiklet tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta özel mekanizmalı motosiklet tespit edildi

Manavgat'ta trafik ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerinde bir motosiklette özel olarak hazırlanmış ve plakanın kapanmasını sağlayan mekanizma tespit edildi. Trafik ekipleri, motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL, plaka takmamaktan 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygularken, motosikleti de bağlayarak yediemin otoparkına çektirdi.

13.06.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta trafik ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerinde bir motosiklette özel olarak hazırlanmış ve plakanın kapanmasını sağlayan mekanizma tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son dönemlerde artan motosiklet kazaları nedeniyle Manavgat İlce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı. Özellikle motosikletlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirilmesi amacıyla ilçenin çeşitli noktalarında ekipler tarafından uygulama yapıldı. Antalya Caddesi eski Kaymakamlık önünde motosikletlere yönelik uygulama yapan ekiplerin plakası olmadığı için durdurduğu ve yolcu olarak bir kadının bulunduğu motosiklet sürücüsünün 15 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Özel mekanizma hazırlanmış

Trafik ekipleri, motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL, plaka takmamaktan 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygularken, motosikleti de bağlayarak yediemin otoparkına çektirdi. Uygulama sırasında yaya geçidinden geçen bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosikletin plakasında özel olarak hazırlanmış ve açılıp kapanabilen mekanizma olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne toplam 4.153 TL ceza uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta özel mekanizmalı motosiklet tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:12. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta özel mekanizmalı motosiklet tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement