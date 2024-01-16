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Manavgat'ta PTT Görevlisi Vatandaşı Darp Etti İddiasıyla Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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Manavgat'ta PTT Görevlisi Vatandaşı Darp Etti İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Kaymakamlığı ile PTT arasındaki boş alandan geçmek isteyen vatandaş, yolu araç ve kargolar ile işgal ettikleri gerekçesiyle tartıştığı PTT görevlisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Manavgat\'ta PTT Görevlisi Vatandaşı Darp Etti İddiasıyla Şikayetçi Oldu
16.01.2024 - 13:39,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Kaymakamlığı ile PTT arasındaki boş alandan geçmek isteyen vatandaş, yolu araç ve kargolar ile işgal ettikleri gerekçesiyle tartıştığı PTT görevlisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Manavgat'ta PTT araçlarının Antalya Caddesi'nde kaldırımı, Manavgat Kaymakamlığı ve PTT arasında 4501 Sokak'tan Antalya Caddesi'ne çıkan güzergahı kargo araçları ve gelen kargolarla işgal ettiği iddiası karakolda bitti. 4501 Sokak'tan Antalya Caddesi'ne gitmek için güzergahı kullanan Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan Durkaya Otel'in sahibi Metin Durkaya, güzergahın kargo araçları ve kargolarla kapatılmış olması nedeniyle PTT görevlileriyle yaşadığı sözlü tartışmanın ardından, işgal edilen yerin fotoğrafını çekmek isteyince görevliler tarafından darp edildiğini iddia etti.

Ağzı burnu kan içerisinde kalan Metin Durkaya, olay yerine gelen İHA muhabirine, her zaman geçtiği yoldan geçmek istediğini, kargo şirketinin yolu tamamen kapatması sebebiyle geçemediğini belirterek, "Görevliye buradan yayaların geçtiğini, kapatmaya haklarının olmadığını söyledim. Umursamayınca telefonla fotoğraf çekmek istedim. Bu sırada üzerime saldırıp darp ettiler. Kendilerinden şikayetçi olacağım" dedi.

PTT müdürü gazetecinin üzerine yürüdü

Röportaj sırasında elinde sigara ile binadan çıkan PTT Müdürü Şuayip Oğuz, "Dur lan, dur. Ne çekiyorsun kardeşim, izin aldın mı? Benim personelimi niye darp ediyorsunuz?" dedikten sonra İHA muhabirine hitaben, "Sen de destek veriyorsun değil mi? Gelip odama 'Selamün aleyküm, kolay gelsin' dedin mi? Kimsiniz siz? Ben Manavgat PTT müdürüyüm. Personelim burada sopa yiyor, darp eder, kamu kurumunu basarsınız. Ön taraftan gelirsiniz, yardımcı olurum. Basın mensubu gelir, 'müdürüm bu neyin nesi' demez mi? Sen 'önce çekeyim, iki de ekleyeyim, ortalık karışsın' dersin" şeklinde ithamda bulundu.

Güvenlik görevlisinden polis çağırmasını isteyen Şuayip Oğuz, personelini darp edenden de onu teşvik eden basın mensubundan da kendisinden izin almadan görüntü çektiği için şikayetçi olmasını istedi.

Şikayetçi vatandaş polis aracıyla hastaneye götürüldü

Kanayan burnuna peçete ile tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan Metin Durkaya, PTT müdürünün çağırdığı polis ekibi eşliğinde hastaneye götürülerek rapor alınmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna giderek şikayetçi oldu. Metin Durkaya'nın şikayetçi olduğu PTT görevlisi de Metin Durkaya'dan şikayetçi oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta PTT Görevlisi Vatandaşı Darp Etti İddiasıyla Şikayetçi Oldu - Son Dakika


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