Manavgat'ta Rafting Sonrası Zehirlenme! - Son Dakika
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Manavgat'ta Rafting Sonrası Zehirlenme!

29.06.2026 12:44
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52 yerli turist, rafting sonrası yemek yedikleri işletmede zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan bir işletmeye rafting yapmaya gidip yemekten zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvuran 52 yerli turist tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda Köprüçay Irmağı kenarındaki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah Konya'dan günübirlik turla Manavgat'a rafting yapmaya gelen yerli turist kafilesi, bir işletmede rafting yaptı. Rafting turunun tamamlanmasının ardından aynı işletmede yemek yiyen vatandaşlardan 52'si iddiaya göre zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Vatandaşlar geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Yaşanan olayla ilgili Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Taburcu edildiler

Beşkonak Köprülü Kanyonda yaşanan zehirlenme vakasının ardından tedavi gören vatandaşları ziyaret eden Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşkonak Turizm Merkezi'nde yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanemize başvuran 52 misafirimiz, acil servisimizde gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerin ardından sağlıklarına kavuşarak şifa ile taburcu olmuştur. Hastalarımızın durumunu yakından takip etmeye devam ediyor, kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu büyüklükte bir olayı sorunsuz başarıyla atlatan acil nöbetçi ekibine teşekkür ederiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Rafting Sonrası Zehirlenme! - Son Dakika

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