Manavgat'ta Sahte Reçete Operasyonu - Son Dakika
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Manavgat'ta Sahte Reçete Operasyonu

Manavgat\'ta Sahte Reçete Operasyonu

İki eczacı, bir doktor ve bir otel çalışanı sahte reçete ile ilaç satarken yakalandı.

04.12.2024 16:30
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce muayene olup tedavi gören hastaların kimlik bilgilerini kullanarak yeniden ilaç reçete ettiren ve bu ilaçları fahiş fiyattan sattıkları tespit edilen 2 eczacı ile kamuda görevli bir doktor ve bir otel çalışanı yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Manavgat ilçesinde İ.Ç. ve M.Y. isimli eczacılar ile kamu hastanesinde görevli doktor E.T. ve otel çalışanı B.G.'nin daha önce muayene ve tedavi olarak ilaç reçete ettiren vatandaşların kimlik bilgilerini bilgileri dışında kullanıp ilaç reçete ettirdikleri ve bu şekilde almış oldukları ilaçları vatandaşlara fahiş fiyatlara satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Olayla ilgili Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4 şüpheliye yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon yapılırken şüphelilerin 4'ü de yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eczacı İ.Ç. tutuklanırken 3 şüpheli serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Sahte Reçete Operasyonu - Son Dakika

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