Manavgat'ta Sazlık Yangınına Vatandaşlardan İlk Müdahale - Son Dakika
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Manavgat'ta Sazlık Yangınına Vatandaşlardan İlk Müdahale

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, sızan alevlerin hızla büyüyerek sazlık alana sıçramasıyla korku dolu anlara neden oldu. Yangına ilk müdahale, çevredeki yazlık ve pansiyon sahipleri tarafından hortum ve su dolu bidonlarla gerçekleştirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı.

17.11.2024 11:42  Güncelleme: 11:57
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Sazlık alandaki yangına hortum ve bidonlarla müdahale ettiler

ANTALYA - Manavgat'ta otluk alanda başlayan yangın hızla büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi alevlerin yakın noktasında bulunan yazlık ve pansiyon sahipleri hortumlarla ve su dolu bidonlarla yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'nde boş arazide kuru otlardan başlayan ve hızla büyüyerek sazlık alana sıçrayan yangın çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yangına yakın noktada bulunan yazlık ve pansiyon sahiplerinin müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın sazlıkların tutuşmasıyla denize doğru hızla ilerledi. Çevrede bulunan vatandaşlar ikametlerden çektikleri hortumlar ve su dolu bidonlar ile yangına müdahale etti.

Yerleşim yerlerine zarar vermeden söndürüldü

Yangının başlamasıyla birlikte yangının yaşandığı arazinin yakınında otlayan koyun ve keçiler hızla yangın bölgesinden güvenli bir yere götürüldü. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla yerleşim yerlerine zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manavgat\'ta Sazlık Yangınına Vatandaşlardan İlk Müdahale
Kaynak: İHA

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