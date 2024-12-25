Manavgat'ta Şiddetli Yağmur Toprak Kaymasına Neden Oldu - Son Dakika
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Manavgat'ta Şiddetli Yağmur Toprak Kaymasına Neden Oldu

Manavgat\'ta Şiddetli Yağmur Toprak Kaymasına Neden Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonucu toprak kayması meydana geldi. Bir binanın duvarı zarar gördü ve su içeri doldu. İki bina acilen tahliye edilecek.

25.12.2024 11:35  Güncelleme: 11:37
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle kayan toprak kütlesi, bir binanın duvarına zarar verdi. Binaya yağmur suları girdi.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4003 Sokaktaki evlerin bahçesindeki toprak kütlesi, şiddetli yağmur nedeniyle Fettah Kaya'ya ait binanın üzerine devrildi. Çatlayan evin duvarı hasar alırken yağmur suları evin içine doldu. Olayın ardından Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, AFAD ekipleri, güvenlik güçleri ve belediye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Toprak kaymasının yaşandığı 2 binanın acilen tahliye edileceği ve binaların yıkılması için sahipleriyle görüşüleceği bildirildi.

2 yıldır sık sık bu durumun yaşanmaması için yetkililerle görüştüğünü belirten Fettah Kaya, "Ne yazık ki şu ana kadar önlem alınmadı. Kaza geliyorum dedi ve geldi. Bu binaların istinat duvarının olmamasının cezasını ne yazık ki ben çekiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Şiddetli Yağmur Toprak Kaymasına Neden Oldu - Son Dakika

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