Manavgat\'ta Şiddetli Yağmur Toprak Kaymasına Neden Oldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle kayan toprak kütlesi, bir binanın duvarına zarar verdi. Binaya yağmur suları girdi.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4003 Sokaktaki evlerin bahçesindeki toprak kütlesi, şiddetli yağmur nedeniyle Fettah Kaya'ya ait binanın üzerine devrildi. Çatlayan evin duvarı hasar alırken yağmur suları evin içine doldu. Olayın ardından Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, AFAD ekipleri, güvenlik güçleri ve belediye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Toprak kaymasının yaşandığı 2 binanın acilen tahliye edileceği ve binaların yıkılması için sahipleriyle görüşüleceği bildirildi.

2 yıldır sık sık bu durumun yaşanmaması için yetkililerle görüştüğünü belirten Fettah Kaya, "Ne yazık ki şu ana kadar önlem alınmadı. Kaza geliyorum dedi ve geldi. Bu binaların istinat duvarının olmamasının cezasını ne yazık ki ben çekiyorum" dedi. - ANTALYA