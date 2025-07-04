Manavgat'ta Sigara İzmaridiyle Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta Sigara İzmaridiyle Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manavgat\'ta Sigara İzmaridiyle Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
04.07.2025 10:56  Güncelleme: 11:01
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki bir araçtan atılan sigara izmaridinin yol kenarındaki sazlıkları tutuşturmasıyla başlayan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangına itfaiye ekipleri ve iş makineleri müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki araçtan söndürülmeden atılan sigaranın yol kenarındaki sazlıkları tutuşturmasıyla başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmasına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Belediyesi ve hafriyat firmasına ait iş makinesi katılırken, kanal içerisinde mahsur kalan iş makinesi diğer iş makinesinin yardımıyla çıktı.

Antalya- Alanya D-400 Kara yolu Manavgat Çevre yolunda yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekipleri alarma geçirirken, yangına ilk müdahale yoldan geçmekte olan hazır beton mikseri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibine Manavgat Belediyesi ve bir hafriyat firmasına ait 2 iş makinesi destek verdi. D-400 Kara yolunda seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigara izmaritinin yol kenarında bulunan kamış ve kuru otları tutuşturması sonucunda çıktığı belirlenen yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

İş makinelerinin dayanışması

Yangına müdahale eden hafriyat firmasına ait iş makinesi içerisinde su bulunmayan kanaldan çıkamadı. Kendi çabalarıyla çıkamayan iş makinesinin yardımına Manavgat Belediyesi'ne ait iş makinesi yetişti. İş makinesi diğer iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Sigara İzmaridiyle Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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