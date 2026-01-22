Antalya\'da evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin cenazesi teslim alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan şahsın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Konya'da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cennetler Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki İbrahim Doğan'dan uzun süre haber alamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına ve telefonla aranmasına rağmen kapının açılmaması üzerine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girildi. Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, Doğan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Doğan'ın karın bölgesinden aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Silah cansız bedenin altından çıktı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabip eşliğinde evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, Doğan'ın ölümüne neden olan tabancanın, cansız bedeninin hemen altında olduğu tespit edildi. İlk araştırmalarda, İbrahim Doğan'ın olaydan önceki gece 4 arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin, olaydan önce birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarının vereceği ifadeler ile yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İbrahim Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen Doğan'ın kardeşi ve arkadaşları, cenazeyi teslim aldı. İbrahim Doğan'ın cenazesinin, Konya'nın Çumra ilçesinde defin edileceği öğrenildi. - ANTALYA