Manavgat'ta Tefecilere Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Tefecilere Operasyon: 6 Gözaltı

Manavgat\'ta Tefecilere Operasyon: 6 Gözaltı

Manavgat'ta tefecilik suçuna yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, silah ve belgeler ele geçirildi.

05.11.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 ayrı çalışma sonucunda 6 şüphelinin 'tefecilik' suçunu işlediği tespit edildi. Sabah erken saatlerde şüphelilerin adreslerine KOM ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabancalara ait 3 şarjör, 19 tabanca fişeği, çok sayıda alacaklı kısmı boş senet ve alacak verecek konularına ait notlar ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Operasyon, Manavgat, Güvenlik, Politika, antalya, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Tefecilere Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:09:08. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Tefecilere Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.