Manavgat'ta Ters Yöne Giren Araç Kazası: Motokurye Yaralandı

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Manavgat'ta aniden ters yöne giren araç sürücüsü nedeniyle meydana gelen trafik kazasında motokurye yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü o anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat'ın Side Mahallesi Yavuz Selam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Side Gençlik Merkezi önünde bulunan kavşak sisteminde dönüşü tamamlayan Hakan Uray yönetimindeki 07 AZT 769 plakalı araç aniden karşı şeride geçti. Bu sırada ters istikametten gelmekte olan 07 BPA 835 plakalı motosiklet sürücüsü Atakan Bulut aracı fark ederek frene bastı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Frene basması ile birlikte motosikletin kontrolünü kaybeden genç motokurye kayarak Uray'ın kontrolündeki araca çaptı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü yaklaşık 20 metre kaydıktan sonra acı içinde yerde kıvranmaya başladı. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Atakan Bulut ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA