Manavgat'ta Trafik Kazası: Facianın Eşiğinden Dönüldü

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Manavgat'ta otomobil sürücüsünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Ayhan Aydın'ın kullandığı 07 GHT 52 plakalı hafif ticari araç, İsmail Hakkı Akgün'ün kullandığı 34 AEE 212 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve geldiği yöne geri dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Aydın ve araçta yolcu olarak bulunan Reyhan Uğur yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araç sürücüsünün 'dur' tabelasına rağmen yola çıkışı ve diğer yönden gelen aracın çarpma anı yer aldı. - ANTALYA