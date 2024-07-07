Manavgat'ta Trafik Kazası: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsünün dikkatsizliği sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Kazaya karışan araçların çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

07.07.2024 10:29
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Manavgat'ta otomobil sürücüsünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Ayhan Aydın'ın kullandığı 07 GHT 52 plakalı hafif ticari araç, İsmail Hakkı Akgün'ün kullandığı 34 AEE 212 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve geldiği yöne geri dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Aydın ve araçta yolcu olarak bulunan Reyhan Uğur yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araç sürücüsünün 'dur' tabelasına rağmen yola çıkışı ve diğer yönden gelen aracın çarpma anı yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Trafik Kazası: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika
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