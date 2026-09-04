Manavgat'ta turist taşıyan fiber tekne su alıp yarıya kadar battı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde günübirlik turist taşımacılığı yapan fiber tekne, egzoz arızasının tamiri sırasında su alarak yarıya kadar battı. Olay sırasında teknede kimse bulunmazken, tekne şişme botların desteğiyle kıyıya çekilip bakıma alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde günübirlik turist taşımacılığı yapan fiber tekne, arızadan kaynaklı su alınca batma tehlikesi geçirdi. Suya yarısına kadar gömülen teknenin tamamen batmaması için su sporlarında kullanılan şişme botlar kullanıldı. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen tekne, kıyıya çekilerek bakıma alındı.
Olay, dün Çolaklı-Side Mahalleleri açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su sporları merkezine ait günübirlik turist taşımacılığı yapan fiber teknede arızalanan egzozun tamir için sökülmesi nedeniyle tekne su almaya başladı. Su tahliye pompasının da arızalanması sonrası tekne yarıya kadar suya battı.
Olay sırasında teknede kimsenin olmadığı belirlenirken, teknenin tamamen batmaması için su sporlarında kullanılan şişme botlar da kullanıldı.
Tekne sabah saatlerinde bakım ve onarımının yapılması için Manavgat Irmağı kenarındaki tersaneye götürüldü.
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