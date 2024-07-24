Manavgat'ta Turistlere Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Turistlere Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, turistlere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 2 kilo 450 gram skunk, 5 gram kokain ele geçirildi. Operasyon anı ise dronla kaydedildi.

24.07.2024 11:12
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 2 kilo 450 gram skunk, 5 gram kokain ele geçirildi, Esrarın bir bölümünün ise hediye kutusundan çıkması dikkat çekti. Öte yandan operasyon anıysa dronla saniye saniye kaydedildi.

Manavgat'ta uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalarda bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri S.D. ve S.K.'nın Side'de yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattıklarını belirledi. Jandarma ekipleri, operasyonla şüphelileri yakalarken ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 450 gram skunk, 5 gram kokain, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Esrarın bir kısmının hediye kutusundan çıktığı görüldü.

2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Öte yandan operasyon anıysa dronla saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Turistlere Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Turistlere Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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