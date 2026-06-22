Manavgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile merkez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Manavgat ilçesi ile merkez ilçelerde 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kilogram 650 gram kokain, 15 gram metamfetamin, ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 15 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA