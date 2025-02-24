Manavgat'ta Üzerine Yangın Düşen İş Yerlerinde Milyonlarca Liralık Hasar - Son Dakika
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Manavgat'ta Üzerine Yangın Düşen İş Yerlerinde Milyonlarca Liralık Hasar

Manavgat\'ta Üzerine Yangın Düşen İş Yerlerinde Milyonlarca Liralık Hasar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevresindeki iş yerlerine sıçrayarak büyük bir hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, birçok iş yeri zarar gördü,anne köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı.

24.02.2025 10:29  Güncelleme: 10:38
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gece bir iş yerinde çıkan ve hızla büyüyerek bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Önceki gece saatlerinde Manavgat Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde başlayan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayarak hızla yayılan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Biriminin yanı sıra, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı su tankerleri ve iş makinelerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yanan iş yerlerinden birisinde bulunan anne köpek ve 5 yavrusu vatandaşlarca yanmaktan kurtarılırken, yangının iş yerlerine verdiği zarar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Gökyüzünü alevler sardı

Oto elektrik işlerinin yapıldığı dükkandan çıktığı değerlendirilen yangının, çalışanların saat 00.45 dolaylarında iş yerinden ayrılmasından kısa süre sonra başladığı ve iş yerindeki araçlara zarar verdikten sonra rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki lastikçiye sıçradığı öğrenildi. İş yerindeki araç lastiklerin tutuşmasıyla gökyüzünü alev ve siyah duman kapladı. Alevler itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından belediyeye ait iş makineleri yanan lastikleri iş yerinin dışarısına çıkararak, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına yardımcı oldu.

Anne köpek ve yavruları kurtarıldı

Alevlere teslim olan oto lastikçideki bir anne köpek ve yeni doğmuş 5 yavrusu, görevliler ve vatandaşlarca kurtarılarak bir otomobile alındı. Lastikçinin bitişiğindeki iş yerinin kepengi iş makineleriyle kırılarak içerideki malzemeler vatandaşlarca dışarı çıkarıldı. Yangında oto lastikçideki lastik ve diğer malzemelerin tamamı yanarak kullanılamaz hale gelirken, tamir için bırakılan 5-6 araç ile 4-5 motosiklet büyük ölçüde zarar gördü. Sahipleri gelmediği için girilemeyen bazı iş yerlerinde de zarar oluştuğu belirtildi.

Milyonlarca liralık zarar var

Yangında tamamen yanan oto lastikçisi, oto elektrik ve bobinajcının yanı sıra aynı blokta bulunan çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğu, zararın milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi. Yangının ardından elektriklerin olmaması nedeniyle kepenkleri açılmayan iş yerlerinde, sabah saatlerinde kepenklerin açılmasıyla birçok işletmede zarar meydana geldiği görüldü. Yangın nedeniyle iş yerlerinin çatılarının siyaha büründüğü, ahşap ve PVC olan iş yerlerinin çatılarının ise çöktüğü görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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