Manavgat\'ta Virajı Alamayan Araç Bahçeye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak bahçeye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Duruma isyan eden bahçe sahibi, "'Sık sık kaza oluyor. Bahçeye değil ev duvar bile yapamıyoruz, önlem alınsın" dedi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Adalet D.'nin kullandığı 07 LNZ 90 plakalı Woswogen Golf marka otomobil, Sorgun Mezarlığı önünde virajı alamayarak yolun sağında bulunan bahçeye uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahçedeki otomobil ise vinç tarafından çıkarıldı.

"Ev yapamıyorum"

Otomobilin uçtuğu bahçenin sahibi Kadir Gürses, mezarlığın önündeki virajda sık sık kazalar meydana geldiğini belirterek, "Bahçemize sık sık virajı alamayan araç uçuyor. Duvar bile yapamıyoruz. Bahçeyi kullanamıyoruz. Ev yapsak kiracı oturmaz korkudan. Yetkililerden bu viraja önlem alınmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA