Manavgat\'ta Yangın Çıktı: İnekler Çöplerle Beslenmeye Devam Etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöp ve molozların döküldüğü bir alanda çıkan yangında çöplerle beslenen inekler alandan ayrılmadı. Çobanın ise alevlere rağmen sürüyü uzaklaştırmaması dikkat çekti.

Kum mevkiinden yükselen yoğun dumanlar, Manavgat şehir merkezi ile D-400 Karayolu'nda seyir halindeki sürücülerde endişeye yol açtı. Olay sırasında yangın bölgesinde bulunan inek sürüsünün çöp ve bitki atıklarıyla beslenmeye devam etmesi dikkat çekti.

Turistik tesislerin atıkları yangına neden oldu

Yangına, bölgeye turistik tesisler tarafından dökülen çöp ve molozların neden olduğu öğrenildi. Çöplerin büyük bölümünü sünger ve benzeri yanıcı maddelerin oluşturması nedeniyle yükselen yoğun duman, gökyüzünü kapladı. Manavgat Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yangının çevresinde önlem alarak alevlerin yayılmasını engelledi.

Çoban sürüyü uzaklaştırmadı

Yangın sırasında ilginç bir görüntü de ortaya çıktı. Arazideki çöplerin içinde otellerden getirilen ağaç dalları, bitki atıkları ve muz serası artıklarıyla beslenen bir inek sürüsü, yangına aldırış etmeden alanda kalmaya devam etti. Sürünün başındaki çobanın, alevlerin yaklaştığı anlarda bile hayvanları uzaklaştırmaya gerek duymadığı görüldü. - ANTALYA