D-400 kara yolunda yangın ucuz atlatıldı

18.01.2026 10:42  Güncelleme: 10:50
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki D-400 kara yolunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde çıkan ve gökyüzünü aydınlatan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü.

Yangın, Manavgat ilçesi Manavgat-Antalya D-400 kara yolu üzerinde meydana çıktı. Çolaklı, Süral kavşağına 100 metre mesafede yolun sağ tarafında bulunan okaliptus ağaçlarının tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler gökyüzünü aydınlatırken, Çolaklı Jandarma Karakolu ve Trafik ekiplerinin yoldan geçen araçların ve sürücülerin zarar görmemesi için önlem aldığı gözlendi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

