Yağ dökülen yolda kayarak 50 metre sürüklenen motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Yağ dökülen yolda kayarak 50 metre sürüklenen motosikletli yaralandı

Yağ dökülen yolda kayarak 50 metre sürüklenen motosikletli yaralandı
10.06.2026 10:12  Güncelleme: 10:20
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle motosiklet sürücüsü yaralandı, kamyonet sürücüsüne ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak kayan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yağ akıtarak yoluna devam eden kamyonet ise 300 metre ileride park halinde bulunurken, sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü kavşak yan yolda giden Deniz A.'nın kullandığı 07 YHU 49 plakalı motosiklet, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletten asfalta savrulan sürücü yaralandı. Çevredeki sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yağ akıtan araç park halinde bulundu

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan yağın döküldüğü kamyonet ise, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince olay yerine 300 metre mesafede yol kenarında park edilmiş olarak bulundu. 07 MD 5690 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Abdurrazzak E.H.'ya trafiği tehlikeye düşürmek ve kazaya sebebiyet vermek suçundan idari para cezası uygulandı.

Uyarıyı dikkate almayan araç kaza yaptı

Kazanın ardından trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, trafik polisinin uyarısını dikkate almayarak ihlal yapan bir otomobil kavşakta bir başka otomobil ile çarpıştı. Otomobillerde maddi hasar oluşmasına neden olan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Aynı noktada peş peşe yaşanan kazalar nedeniyle trafiğe kapatılan yol, belediye ekiplerinin kumlama çalışması sonrası yeniden açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağ dökülen yolda kayarak 50 metre sürüklenen motosikletli yaralandı - Son Dakika

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