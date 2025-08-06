Manavgat\'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda Side Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Ali T.A.'nın kullandığı 07 BJU 386 plakalı otomobil, Ahmet A.'nın kullandığı 07 CDE 458 plakalı otomobile çarptı. Ahmet A.'nın kullandığı otomobil de çarpmanın etkisiyle Muhammet Y.D.'nin kullandığı 48 AAY 003 plakalı otomobile arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 48 AAY 003 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe D. ve Ilgın D. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA