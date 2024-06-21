Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emine Gün'ün kullandığı 07 BIR 295 plakalı araca aynı istikamette gitmekte olan Yasin Mümtaz Çelik'in kullandığı 34 KCC 360 plakalı araç arkadan çarptı. 07 BIR 295 plakalı araca da yine aynı istikamette seyir halindeki Hasan Kara'nın kullandığı 07 LMZ 34 plakalı araç çarptı. Zincirleme kazada 07 LMZ 34 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysel Kara, Rıfat Can Kara ve Bekir Buğra Kara yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - ANTALYA