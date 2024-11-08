Manavgat'taki Kereste Fabrikasında Yangın Korkuttu

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Kereste fabrikasındaki yangın korkuttu

Çam ağaçlarıyla çevrili kereste fabrikasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altın alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alan içerisinde bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Manavgat Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni Kümeevleri mevkiinde ormanlık alanda bulunan kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü su tankerleri, iş makineleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kereste Fabrikasında bulunan kereste ve çuvallarda bulunan talaşlar alevli bir şekilde yanarken, fabrikanın çevresinin çam ağaçlarıyla kaplı olması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın söndürme ekiplerinin özverili çalışması sayesinde yangın fabrika dışına çıkmadan söndürülürken, yangından az sayıda çam ağacı zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında kereste fabrikasında bulunan büyük miktarda kerestenin zarar gördüğü bildirildi.