Manhattan'da Silahlı Saldırı Paniği: Bir Polis ve Altı Sivil Vuruldu - Son Dakika
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Manhattan'da Silahlı Saldırı Paniği: Bir Polis ve Altı Sivil Vuruldu

Manhattan\'da Silahlı Saldırı Paniği: Bir Polis ve Altı Sivil Vuruldu
29.07.2025 03:22  Güncelleme: 03:23
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New York'un Manhattan bölgesinde 345 Park Avenue adresinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir polis memuru ve altı sivil vuruldu. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, bölge güvenlik önlemleriyle kapatıldı.

New York kentinin Manhattan'da yer alan 345 Park Avenue adresinde bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı paniği yaşandı. AR-15 tipi saldırı tüfeğiyle donanmış bir saldırganın gökdelende dehşet saçtığı olayda bir polis memuru ve altı sivil vuruldu. Yetkililer, polis ve bir sivilin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Saldırganın polisle kısa süreli temasın ardından 33. katta silahla vurularak etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

New York kolluk kuvvetlerinden edinilen ilk bilgilere göre, saldırgan olay yerindeki binanın 33. katına kendisini kilitledi. Kaynaklar, saldırganın burada silahla vurularak öldürüldüğünü belirtti. Resmi kaynaklardan henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın elinde yüksek tahribat gücüne sahip bir AR-15 saldırı tüfeği olduğunu ortaya koydu.

Altı sivil ve bir polis vuruldu

Gelen ilk bilgilerde, olayda bir polis memuru ve altı sivilin silahla vurulduğu bildirildi. New York City'deki güvenlik yetkilileri, vurulan polis memuru ile bir sivilin sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı. Diğer yaralıların durumu hakkında net bilgi paylaşılmadı.

FBI ve NYPD teyakkuzda: Bölge tamamen kapatıldı

FBI New York Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Don Bongino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "FBI yönetim personeli ve ajanları, Manhattan'daki aktif suç mahalline destek sağlamak için harekete geçti" dedi. NYPD ekipleri, 52. Cadde, Park Avenue ve Lexington Avenue çevresini tamamen kapatarak bölgede geniş çaplı arama ve kontrol faaliyeti yürüttü.

Lexington Caddesi'nden gelen görüntülerde, polislerin sarı renkli bir taksi SUV'yi durdurduğu, camlarını indirttiği ve iç bölmeleri el feneriyle incelediği dikkat çekti.

Vali Hochul: "Aktif silahlı saldırgan durumu"

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Midtown Manhattan'daki gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini belirterek, durumu "aktif bir silahlı saldırgan olayı" olarak tanımladı. Hochul, "New Yorklular ve ziyaretçilerden, olayın yaşandığı 52. Cadde, Park Caddesi ve Üçüncü Cadde civarından uzak durmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Adams: "Güvenlik önlemlerinizi alın"

New York Belediye Başkanı Eric Adams da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "New Yorklular: Midtown'da aktif bir silahlı saldırgan soruşturması yürütülüyor. Park Avenue ve East 51st Street civarındaysanız lütfen dışarı çıkmayın ve gerekli güvenlik önlemlerini alın" uyarısında bulundu.

Blackstone ve diğer dev şirketler hedef bölgedeydi

Saldırının meydana geldiği 345 Park Avenue binası, yatırım devi Blackstone'un genel merkezi olarak biliniyor. Binada ayrıca NFL'nin genel merkezi, Bank of America şubesi ve KPMG'ye ait ofisler de yer alıyor. Saldırının hedefinin ne olduğu henüz netlik kazanmazken, Blackstone, KPMG, Bank of America ve binanın sahibi Rudin Management, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

New York'ta güvenlik alarmı yükseltildi

Yetkililer, olayın nedenine ve saldırganın kimliğine dair kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölgedeki güvenlik seviyesi yükseltilirken, halktan çevredeki alanlara yaklaşmamaları istendi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manhattan'da Silahlı Saldırı Paniği: Bir Polis ve Altı Sivil Vuruldu - Son Dakika

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