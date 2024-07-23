Manisa Akhisar\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesinde 22 Temmuz Pazartesi günü Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ortak operasyonu sonucunda İ.O. (E/43) isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 75 adet 9 mm çapında fişek, 84 adet 7.65 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli İ.O. savcılık talimatıyla gözaltına alınarak, hakkında adli tahkikata başlandı. - MANİSA