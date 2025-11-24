Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Elektrik Kazasında Hayatını Kaybetmesi Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Elektrik Kazasında Hayatını Kaybetmesi Davası

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'in Elektrik Kazasında Hayatını Kaybetmesi Davası
24.11.2025 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda meydana gelen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava öncesi eşinin ve kızının ifadeleri gün yüzüne çıktı. Iddianamede, Zeyrek'in elektrik arızalarıyla ilgili yaşadığı sorunlar ve olay anına dair detaylar yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kurban Bayramı'nın 1. günü 6 Haziran 2025 gecesi evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran günü hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi, 5 Aralık günü mahkemede hakim karşısına çıkacak.

ZEYREK'İN EŞİ VE KIZININ İFADELERİNE ULAŞILDI

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in ifadeleri ortaya çıktı. Başkan Zeyrek'in kızıyla birlikte havuz suyunun bulanık olmasıyla ilgili konuştuğunu ve Başkan Zeyrek'in "Ben halledeceğim" dediğini duyduğunu belirten Nurcan Zeyrek, "Nehir ile eşimin suyun neden bulanık olduğuna dair konuştuklarını duydum. Eşim, Nehir'e 'Ben halledeceğim' dedi. Nehir odasına çıktı. Eşim de bana 'Muhtemelen motor çalışmıyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in ölümünde korkunç ihmal! Eşi ve kızı o geceyi anlattı

İkiz kızlarını uyutmak üzere üst kata çıktığı sırada dışarıdan acı bir ses duyduğunu ve pencereden baktığında havuzun motor bölümüne açılan kapının açık olduğunu görünce eşi Ferdi Zeyrek'in düşmüş olabileceğini düşündüğünü belirten Nurcan Zeyrek, hızla aşağı indiği enerji odasında eşi Ferdi Zeyrek'in hareketsiz bir şekilde yattığını, eşinin tepki vermemesi üzerine yukarı çıkarak ambulansa haber verdiklerini aktardı.

"ELEKTRİK AKIMINI HİSSETTİM"

Nurcan Zeyrek ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "Eşimin yanına gittim. Merdivenin demirini ellediğimde elektrik akımını hissettim. Bu esnada ayağımda terlik vardı. Eşimin ayağı merdivene sıkışmış vaziyetteydi. Hafif bir cızırtı sesi de duydum. Koşarak eve dönüp bütün şalterleri kapattım. Sonra eşimin yanına geri dönüp emin olmak için metal merdivene tekrar dokundum. Bu sefer elektrik akımı yoktu."

"EVE TAŞINDIĞIMIZDAN BERİ ELEKTRİK ARIZALARI YAŞANIYORDU"

Önce eşi Ferdi Zeyrek'e nabız kontrolü yaptıklarını, ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirten Nurcan Zeyrek, ekiplerin eşine kalp masajı ve oksijen desteği uyguladığını, nabzının gelmesi üzerine eşinin ambulansla hastaneye sevk edildiğini aktardı. Nurcan Zeyrek, eve taşındıklarından olay gününe kadar sıklıkla elektrik arızaları yaşandığını, şalterlerin attığını ve geçmiş dönemlerde eve birçok elektrikçinin geldiğini belirterek, komşuların da benzer sorunlar yaşadığını söyledi. Nurcan Zeyrek, eşinin ölümünde kusuru veya ihmali olan kişi ya da kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Ferdi Zeyrek'in ölümünde korkunç ihmal! Eşi ve kızı o geceyi anlattı

"BU HAVUZ NİYE BÖYLE BULANIK" DİYE SORMUŞ

Merhum Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek ise iddianamedeki ifadelerinde şu sözleri kullandı: "Babam bizim bahçedeydi, bu şahsı görünce 'Birader bir bakar mısın' dedi. Sonra adam yaklaşınca babamla konuşmaya başladılar. Babam 'Bu havuz neden hala böyle, suyu niye bulanık?' dedi. Bunun üzerine ismini bilmediğim şahıs, 'Ben Yalçın Bey'le yeni konuştum, bakımlar yapıldı. Ben havuzu temizledim, klorunu attım, gerekli olan tüm bakımlarını yaptım' dediğini duydum. Devamında babam biraz sinirlenince 'İstiyorsanız bir daha ben de bakayım fakat birkaç saate su kendine gelir' dedi. Babam da 'Tamam birader sen öyle diyorsan öyledir, bekleyelim' dedi."

Olayın yaşandığı gün ailecek bahçede oturduklarını belirten Nehir Zeyrek, babasının havuzun bulanıklığından şikayet ettiğini, kendisinin odasına çıkarak film izlediğini, saat 23.31 sıralarında bir çığlık duyduğunu ve annesinin "Baban düştü" diye bağırması üzerine aşağı inerek 112'ye durumu bildirdiğini anlattı. Nehir Zeyrek, elektrik çarpması olduğunu anladıklarını, hemen evdeki şalterleri kapattıklarını ve sonrasında gelen sağlık ekiplerinin babasına kalp masajı uyguladığını anlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Elektrik Kazasında Hayatını Kaybetmesi Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı
Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu
Yeşil sahada korku dolu anlar Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti
Arsenal derbide Tottenham’ı farklı geçti Arsenal derbide Tottenham'ı farklı geçti
Marco Asensio durdurulamıyor Son 5 maçta 7 gole katkı Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Çaykur Rizespor’dan maç biter bitmez sert tepki Çaykur Rizespor'dan maç biter bitmez sert tepki
Giresun’da ahşap yapı taşınırken devrildi Bir kişi hayatını kaybetti Giresun'da ahşap yapı taşınırken devrildi! Bir kişi hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti!

19:06
Galatasaray’a 200 milyon lira üzerinde dev gelir
Galatasaray'a 200 milyon lira üzerinde dev gelir
18:38
Yardımcısı açıkladı Dick Advocaat’ı isteyen Süper Lig devi bakın kimmiş
Yardımcısı açıkladı! Dick Advocaat'ı isteyen Süper Lig devi bakın kimmiş
18:34
Putin tercihini yaptı: ABD’nin barış planı daha uygun
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun
17:52
Komisyona damga vuran anlar CHP’li vekilden kendi partililerine sert tepki
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki
17:40
Galatasaray’da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı
Galatasaray'da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı
17:08
Mansur Yavaş’tan “konser soruşturması“ iznine itiraz
Mansur Yavaş'tan "konser soruşturması" iznine itiraz
16:15
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan’ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 19:16:20. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Elektrik Kazasında Hayatını Kaybetmesi Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.