Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Durumu Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Durumu Kritik

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'in Durumu Kritik
07.06.2025 18:07  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu hakkında bilgi verdi. Zeyrek'in tedavisi devam ederken durumu kritik olarak değerlendiriliyor. Yoğun bakım sürecinde ECMO cihazına bağlandı ve olumlu yanıt alındığı belirtildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumuyla ilgili olarak, "Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek" dedi.

Dün gece evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin yoğun bakımında tedavisine devam edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor. Başkan Zeyrek'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakım sürecinin kritik ve değişken olduğunu ancak verilen tedavilere yanıt alınmasının da sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Başkan Ferdi Zeyrek bildiğiniz üzere dün gece itibariyle elektrik çarpması nedeniyle önce kendi bulunduğu yerde 112 tarafından bir müdahale yapıldı. Yaklaşık 20 dakika Kalp akciğer canlandırma uygulandı. Daha sonrasında kurumumuza getirildi. Acil serviste bir 50 dakikalık canlandırma yapıldı. Sonrasında yanıt alındı. Bu yanıt alınma sonrasında yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Bu yoğun bakım alınma sürecinde Ferdi Zeyrek'in kalp akciğer desteklenmesi adına ECMO cihazına bağlandı. Sonrasında bu ECMO bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. ECMO bildiğiniz üzere kalbin bu oksijenlenmesi kötü olan hastalarda başka vücudun dışında bir alanda kanın oksijenlenmesini sağlanıp tekrar hastaya geri verilmesi uygulaması. Bundan olumlu yanıt alındı. Bu saat itibariyle de yanıt devam ediyor. Güzel bir yanıtım aldık. İdrar çıkışları ile ilgili sıkıntı vardı. İdrar çıkışları ile ilgili olarak da yine hasta başında kateterizasyon yaparak olarak sürekli renal replasman dediğimiz diyaliz işlemi uygulanıyor. Diyalizde de hastanın idrar çıkışları sağlandı. Bunlar tabii olumlu gelişmeler. Bu yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Ama biz burada yapılması gereken tüm işlemler kurumumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor" dedi.

Hastanenin tüm imkanlarıyla Başkan Zeyrek'in tedavisine odaklandıklarını belirten Prof. Dr. Topçu, "Sadece bir hekim değil tüm hastanemizde beyin cerrahisi, nöroloji, anestezi, yoğun bakım kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekip halinde başkanımız Ferdi Zeyrek için tedavisi için konsültasyonlarla birlikte çalışarak tedaviyi yürütüyor. Şu an net bir söylemek çok doğru olmaz. Gelişme, değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

"Yandaş hastalıkları olsaydı muhtemelen bu şekilde güzel bir yanıt alamıyor olabilirdik"

Başkan Zeyrek'in farklı bir hastalığının olmaması ve genç yaşta olmasıyla hayata tutunabildiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Aslında daha öncesinde bir kardiyak rahatsızlığın, kalple ilgili bir rahatsızlığın olmamış olması, genç hasta olmuş olması bu uygulanan canlandırma yanıtın bu şekil geç de olsa alınmasına yardımcı oldu. Tabii önceki yandaş hastalıkları olsaydı muhtemelen bu şekilde güzel bir yanıt alamıyor olabilirdik" dedi.

"Hiç olumsuz bir şey düşünmüyoruz"

Basın toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in de oldukça yorgun olduğu dikkat çekti. Başkan Özalper, "Genel Başkanımız dün geceden beri burada. Bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, tüm il başkanlarına, muhtarlarımıza, STK'lara çok çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla hepsi yanımızdaydı ve yanımızdalar. Bütün Manisa halkı burada. İnsanlara, evlerinize gidin, dinlenin dedik ama hiç kimse bırakıp gitmek istemedi. Dualarınıza çok ihtiyacımız var. Ancak Ferdi Başkan çok güçlü. Çok güçlü ve bu gücüyle yeniden ayağa kalkacak. Hep birlikte bu mikrofonların karşısında hep birlikte yeniden konuşacağız. Bizim ona inancımız sonsuz. Biz ona hep inandık. O da bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Bundan sonra da yarı yolda bırakmayacağına olan inancımızla hepinizden dualarınızı bekliyoruz. Sadece dokunabildim. Yani o benim aynı zamanda yol arkadaşım, başkanım olmasının yanı sıra bizim bir ekip arkadaşımız. Onu hissetmek güzeldi. Orada olduğunu biliyoruz. Biz buradayız dedik. Yani dedik ki, biz bu yola birlikte çıktık. Hep birlikte de bu yolda yürümeye devam edeceğiz dedik. İyi olacak her şey. Yani izlenimlerim hiç olumsuz bir şey düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Politika, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, manisa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Durumu Kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım
İçinden kurşun çıktı Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı
Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı 4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

16:10
Kayıp Burak’ın annesinden ilk açıklama: Kızdık ancak dövmedik
Kayıp Burak'ın annesinden ilk açıklama: Kızdık ancak dövmedik
16:05
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
16:03
Victor Osimhen İstanbul’dan ayrıldı İşte ilk kare
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
15:57
Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
15:51
Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
09:30
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
08:28
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
07:58
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
02:04
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
01:41
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
00:34
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
23:50
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası
Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
23:46
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 18:36:43. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Durumu Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.