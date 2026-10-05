Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde 33 bin metre oto korkuluk montajına başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol güvenliğini artırmak ve yol kenarlarındaki riskleri azaltmak amacıyla il genelinde oto korkuluk montajı başlattı. Çalışmalar kapsamında Manisa genelinde toplam 33 bin metre oto korkuluk montajı yapılması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, teknik incelemeler sonucunda belirlenen ve oto korkuluk ihtiyacı bulunan yol kesimlerinde gerçekleştiriliyor.

Özellikle araçların yoldan çıkması halinde risk oluşturabilecek noktalara yapılan oto korkuluklarla yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Montaj yapılacak noktalar belirlenirken yolun fiziki yapısı, arazi şartları, kot farklılıkları ve trafik güvenliği kriterleri dikkate alınıyor.

İlk çalışmalar Turgutlu'da başladı

Program kapsamında Manisa genelinde toplam 33 bin metre oto korkuluk montajı yapılması planlanırken, ilk çalışmalar Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü ve Kayrak mahallelerinde başladı.

Belirlenen ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda çalışmaların il genelindeki farklı yol güzergahlarında da sürdürüleceği bildirildi.