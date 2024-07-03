Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, İzmir\'deki Yangına Destek Verdi

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İzmir'in Bornova ilçesi Sabuncubeli mevkiinde çıkan yangına desteğe giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Sarnıç Mahallesi'ndeki evleri yangından kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler 20 araçla İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi Sabuncubeli mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında yangının evlere ulaşmaması amacıyla büyük çaba harcanıyor. Bornova ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ne konuşlanan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri evleri yanmaktan son anda kurtardı. Ekipler yangının Yunusemre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'ne ulaşmaması için hat kurdu.

"Beni yangının içinden aldılar"

Evini de kendisini de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını söyleyen Mürvet İlgen, "Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi geldi bizleri kurtardılar. Evimiz yanıyordu evimizi kurtardılar. Her taraf yanıyordu. Yangının içinden aldılar beni" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Tüm personellerimiz İzmir Sarnıç Mahallesi'ndeki evlerin yangından etkilenmemesi için müdahalelerini sürdürüyor. Yangının Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Gökçeler Mahallesi'ne ulaşmaması için şu an burada bir hat kurmuş vaziyetteyiz" dedi. - MANİSA