Manisa Büyükşehir Belediyesi Korsan Taşımacılığa Karşı Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Korsan Taşımacılığa Karşı Denetimlerini Sıklaştırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla Yunusemre ilçesinde servis taşımacılığı yapan araçları denetledi. Belgesi eksik olan araçlara idari işlem uygulandı.

06.06.2024 15:51
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Manisa Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde servis taşımacılığı yapan araçlar denetimden geçti. Denetimde, belgesi eksik olan "J" plakalı araçlara idari işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri Yunusemre ilçesinde yetki belgesi olmadan servis taşımacılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yetki belgesiz taşımacılığa imkan vermemek için özellikle servislerin yoğun olduğu sabah saatlerinde farklı noktalarda trafik zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. İşçi taşıyan servislerin yetki belgelerini kontrol ederek taşıma yetki belgesi olmadan ticari amaçla taşımacılık yapanlara, ilgili yönetmelikler kapsamında idari işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Büyükşehir Belediyesi Korsan Taşımacılığa Karşı Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Korsan Taşımacılığa Karşı Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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