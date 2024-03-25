Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri Kırkağaç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan kısmi su birikintilerine hızlı bir şekilde müdahale etti. Başka bir altyapı kurumu tarafından yapılan kazı alanındaki rüsubatın yağışla birlikte tıkadığı mazgallar ve rögarlar ekiplerin hızlı müdahalesi ile açıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan ani ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan kısmi su birikintilerine kısa sürede müdahale etti.
Hızlı bir şekilde müdahale edildi
Kırkağaç'ın üst mahallelerinde başka bir altyapı kurumunca yapılan kazı alanındaki rüsubat yağışla birlikte şehrin merkezine akarak mazgal ve rögarları tıkadı. MASKİ ekipleri mazgal ve rögarların temizliğini ivedi bir şekilde yaparak su akışını sağladı. Ekipler vatandaşların talepleri doğrultusunda sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan 185 Çözüm Merkezinin vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için hazır olacağı ifade edilirken, olabilecek taşkın ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı MAKOM ekiplerinin de sahada olacağının altı çizildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Kırkağaç'ta Şiddetli Yağış Sonrası Su Birikintilerine Müdahale Etti - Son Dakika
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