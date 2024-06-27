Manisa Büyükşehir Belediyesi Zincir Marketlerde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Zincir Marketlerde Denetim Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zincir Marketlerde Denetim Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimde, zincir marketlerde temel ihtiyaç malzemelerinin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

27.06.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından zincir marketlerde denetim yapıldı. Yapılan denetimde, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, temel ihtiyaç malzemelerinin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşanacak mağduriyetin önüne geçmek amacıyla, zincir marketlerde denetimde bulundu. Denetimde, zabıta ekipleri ürünlerin son kullanma tarihini, raf ve kasa fiyatlarını titizlikle kontrol etti. Denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, "Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu anlamda sürekli sahada görev yapıyoruz. Yaptığımız bu denetimde de, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ettik, Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşaması adına ürünlerin kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdık. Bu denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Büyükşehir Belediyesi Zincir Marketlerde Denetim Yaptı - Son Dakika

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