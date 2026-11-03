Manisa Büyükşehir Belediyespor soruşturmasında 4 gözaltından 2\'si tutuklandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 31 Ekim 2026 tarihinde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, kulübün eski başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu E. H., eski kulüp asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu M.K., eski muhasebecisi Ö.K. ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. görevlisi F.K. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili kurumlardan elde edilen bilgi, belge ve hesap hareketlerinin incelemeye alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Manisa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet savcılığında ifade verdi. Gözaltına alınan şüphelilerden F.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, verdiği geniş kapsamlı ifadelerin ardından etkin pişmanlık hükümleri uygulanan E.H.'ye ise ev hapsi verildi.

Şüphelilerden M.K. ile Ö.K. ise dosyada toplanan deliller ve şahısların verdikleri ifadeleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.