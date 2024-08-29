Manisa'da 10 Bin 470 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 10 Bin 470 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa\'da 10 Bin 470 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 10 bin 470 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki şüpheli şahıs tutuklandı.

29.08.2024 12:32
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramada 10 bin 470 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün S.P. (23/E) ile D.D.Y (24/E) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 10 bin 470 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildiği açıklandı. Gözaltına alınan S.P. ve D.D.Y. isimli şüpheli şahıslar, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 10 Bin 470 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 10 Bin 470 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
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