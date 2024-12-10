Manisa\'da 150 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın yapılan üst aramasında 150 gram kokain ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar kapsamında, E.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 150 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA