Manisa'da 18 Yaşındaki Genç Gölette Kayboldu

15.02.2026 17:50
Yunusemre'de kaybolan 18 yaşındaki Halil Burak Şen için arama çalışmaları başladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gölet kenarında kaybolan 18 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Bağyolu Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Halil Burak Şen, dün bir arkadaşıyla birlikte 45 HK 965 plakalı araçla gölet kenarına gelerek vakit geçirdi. Geceyi bölgede geçiren Halil Burak Şen, sabah saatlerinde arkadaşı tarafından araçta bulunamadı. Arkadaşının durumunu jandarma ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Dalgıç ekipleri gölete girdi

İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre emniyetini alarak bölgede geniş çaplı arama başlattı. Gencin gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesindeki dalgıç ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin bir kısmı gölet çevresindeki sarp arazide tarama faaliyetlerini sürdürürken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

