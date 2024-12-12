Manisa\'da 3 Katlı Binada Yangın

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 543 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. C.K.'ya ait ikametten duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken, binanın 3. katı tamamen yandı.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA