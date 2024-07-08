Manisa\'da 35 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 35 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Turgutlu ilçesinde 7 Temmuz günü Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan ve 'Gece Vakti Yağma', 'Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması', 'Hakaret' suçlarından hakkında kesinleşmiş 35 yıl 5 ay 17 gün cezası bulunan C.Ö. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA