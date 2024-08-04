Manisa'da 50 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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Manisa'da 50 hektar alan kül oldu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık alan zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

04.08.2024 21:25
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Manisa'da 50 hektar alan kül oldu

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi'nde bugün saat 15: 00 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık alanın yandığı açıklandı.

Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 6 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 14 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile askeri personel ve vatandaş müdahale etti.

5 saatte kontrol altına alındı

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangın nedeniyle orman alan başta olmak üzere ekili tarım arazileri, Celal Aydoğmuş adlı vatandaşa ait bir bağ evinin deposu ve depoda bulunan traktör ile tarım aletleri yanarak zarar gördü.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçiler tarallarla seferber oldu

Yangının geniş bir bölgede etkili olması nedeniyle bölge çiftçisi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çiftçiler, su tankerleri ve tarallarla yangın bölgesine gelerek itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri ile birlikte söndürme çalışmalarına katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 50 hektar alan kül oldu - Son Dakika

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