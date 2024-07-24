Manisa'da 585 Kök Kenevir Bitkisi İmha Edildi

3.Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı olarak ekildiği tespit edilen 585 kök kenevir bitkisi toplanarak imha edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şehzadeler ilçesinde A.A (1994) isimli şahsın arazisinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Etrafı sık otlarla kapalı olan araziye küçük bir delikten giren jandarma ekipleri 585 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Tek tek sökümleri yapılan ve numune alındıktan sonra imha edilen kenevirleri eken A.A. isimli şahıs hakkında ise adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA